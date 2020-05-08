Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T13:20
https://ria.ru/20200508/1571156189.html
Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569254826_0:314:2742:1856_1036x0_80_0_0_cc44136234c37ac4b04b69b4bde601ff.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию

13:20 08.05.2020
103
© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все средства, которые были предусмотрены на диспансеризацию в РФ, остались в системе, зарплаты медикам в амбулаторно-поликлиническом звене выплачивается, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"По заработной плате, в каждой медицинской организации коллективными договорами установлены свои сроки выплаты заработной платы. Крайней точкой, по которой должны быть завершены все выплаты, это до 15 мая, с учетом того, что банковские учреждения не все работают, но это крайняя точка, 15 мая, когда все расчеты должны быть с персоналом завершены. Мы направили в том числе рекомендации и пояснения, какие группы медицинских работников попадают под эти выплаты", - рассказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единой России".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:09
Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
Министр также обратил внимание, что главный врач, организуя помощь и зная, какие бригады и на каких участках у него работают, имеет право устанавливать категории персонала, по которым предусмотрены выплаты.
"Что касается ОМС и изменения объема, фактически с начала эпидемии приостановили проведение диспансеризации населения, то первое, что было принято, все деньги, которые подразумевались на диспансеризацию, оставлены в сети, поскольку увеличился амбулаторный, и в рамках подушевого финансирования амбулаторно-поликлинические учреждения выплачивают всю заработную плату. То есть, полный объем финансирования сохранен", - отметил Мурашко.
Прохождение диспансеризации
29 апреля, 10:22Распространение нового коронавируса
В НИИ Минздрава предостерегли от приостановки диспансеризации
160000
Обсудить 0
Михаил МурашкоЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил работу системы ОМС в условиях коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил о гордости за российских медиков
Певец Филипп Киркоров
Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Все нормативные акты для выплат ветеранам подготовлены, заявил Мишустин
Девушка во время самоизоляции дома
Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния