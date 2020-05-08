Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все средства, которые были предусмотрены на диспансеризацию в РФ, остались в системе, зарплаты медикам в амбулаторно-поликлиническом звене выплачивается, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"По заработной плате, в каждой медицинской организации коллективными договорами установлены свои сроки выплаты заработной платы. Крайней точкой, по которой должны быть завершены все выплаты, это до 15 мая, с учетом того, что банковские учреждения не все работают, но это крайняя точка, 15 мая, когда все расчеты должны быть с персоналом завершены. Мы направили в том числе рекомендации и пояснения, какие группы медицинских работников попадают под эти выплаты", - рассказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единой России".
Министр также обратил внимание, что главный врач, организуя помощь и зная, какие бригады и на каких участках у него работают, имеет право устанавливать категории персонала, по которым предусмотрены выплаты.
"Что касается ОМС и изменения объема, фактически с начала эпидемии приостановили проведение диспансеризации населения, то первое, что было принято, все деньги, которые подразумевались на диспансеризацию, оставлены в сети, поскольку увеличился амбулаторный, и в рамках подушевого финансирования амбулаторно-поликлинические учреждения выплачивают всю заработную плату. То есть, полный объем финансирования сохранен", - отметил Мурашко.