Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию

Министр также обратил внимание, что главный врач, организуя помощь и зная, какие бригады и на каких участках у него работают, имеет право устанавливать категории персонала, по которым предусмотрены выплаты.

"Что касается ОМС и изменения объема, фактически с начала эпидемии приостановили проведение диспансеризации населения, то первое, что было принято, все деньги, которые подразумевались на диспансеризацию, оставлены в сети, поскольку увеличился амбулаторный, и в рамках подушевого финансирования амбулаторно-поликлинические учреждения выплачивают всю заработную плату. То есть, полный объем финансирования сохранен", - отметил Мурашко.