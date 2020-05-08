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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:02
https://ria.ru/20200508/1571155905.html
Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/86/1562588619_0:177:3072:1905_1036x0_80_0_0_cd780241b6199b360c16765cdad08254.jpg
РИА Новости

Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус

13:17 08.05.2020 (обновлено: 16:02 08.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме результаты теста на коронавирус.
"Понимаю беспокойство многих… Результаты на Covid-19 отрицательны!" — так он подписал фото.
На снимке видны и результаты тестов членов его семьи, у которых также не обнаружили коронавирус.
Киркоров пожелал подписчикам здоровья и посоветовал им беречь себя и своих близких.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило 3,6 миллиона, 254 тысячи человек умерли.
В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Филипп КиркоровОбщество
Популярные комментарии
Даже вирусу неинтересен Киркоров.
8 мая, 13:29
PrettyGood Person
630001
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