Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Певец Певец Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме результаты теста на коронавирус.

"Понимаю беспокойство многих… Результаты на Covid-19 отрицательны!" — так он подписал фото.

На снимке видны и результаты тестов членов его семьи, у которых также не обнаружили коронавирус.

Киркоров пожелал подписчикам здоровья и посоветовал им беречь себя и своих близких.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , число заразившихся превысило 3,6 миллиона, 254 тысячи человек умерли.

В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.