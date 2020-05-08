Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров опубликовал в инстаграме результаты теста на коронавирус.
"Понимаю беспокойство многих… Результаты на Covid-19 отрицательны!" — так он подписал фото.
На снимке видны и результаты тестов членов его семьи, у которых также не обнаружили коронавирус.
Киркоров пожелал подписчикам здоровья и посоветовал им беречь себя и своих близких.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число заразившихся превысило 3,6 миллиона, 254 тысячи человек умерли.
В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.