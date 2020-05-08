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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:17
https://ria.ru/20200508/1571155865.html
Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом

13:17 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Коронавиурсная инфекция обнаружена у шести врачей больницы города Ковров Владимирской области, куда на помощь пациентам прибудут четверо врачей-ординаторов из Рязани, сообщает в пятницу обладминистрация.
Приезд в Ковров четырех врачей-ординаторов из Рязани, которые начнут оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19, ожидается 12 мая в рамках договоренности департамента здравоохранения Владимирской области и Рязанского государственного университета.
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"В Ковровской ЦГБ шесть врачей заразились COVID-19, поэтому помощь рязанских коллег придется весьма кстати. Они будут трудоустроены на должности врачей-стажеров и могут рассчитывать на дополнительные выплаты за напряженную работу и повышенный риск. Доктора планируют трудиться в медучреждении Коврова до конца июня", - говорится в сообщении.
Перепрофилированный стационар для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией на базе центральной больницы Коврова рассчитан на 80 коек, 69 их них оснащены кислородом. Как информируют власти, в скором времени будет открыт госпиталь на 60 койко-мест в отдельно стоящем трехэтажном инфекционном корпусе Ковровской многопрофильной больницы №1.
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Во Владимирской области зарегистрировано 1124 случая COVID-19. Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента. В Ковровском районе подтвержден 121 случай заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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