Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Коронавиурсная инфекция обнаружена у шести врачей больницы города Ковров Владимирской области, куда на помощь пациентам прибудут четверо врачей-ординаторов из Рязани , сообщает в пятницу обладминистрация.

Приезд в Ковров четырех врачей-ординаторов из Рязани, которые начнут оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19, ожидается 12 мая в рамках договоренности департамента здравоохранения Владимирской области и Рязанского государственного университета.

"В Ковровской ЦГБ шесть врачей заразились COVID-19, поэтому помощь рязанских коллег придется весьма кстати. Они будут трудоустроены на должности врачей-стажеров и могут рассчитывать на дополнительные выплаты за напряженную работу и повышенный риск. Доктора планируют трудиться в медучреждении Коврова до конца июня", - говорится в сообщении.

Перепрофилированный стационар для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией на базе центральной больницы Коврова рассчитан на 80 коек, 69 их них оснащены кислородом. Как информируют власти, в скором времени будет открыт госпиталь на 60 койко-мест в отдельно стоящем трехэтажном инфекционном корпусе Ковровской многопрофильной больницы №1.

Во Владимирской области зарегистрировано 1124 случая COVID-19. Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента. В Ковровском районе подтвержден 121 случай заболевания.