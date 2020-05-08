Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:16
https://ria.ru/20200508/1571155751.html
В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев

13:16 08.05.2020
334
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Количество грабежей и разбоев в Москве с начала ограничительных мер сократилось на 42,3% и 36,7% соответственно, также снизилось число других преступлений, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"С 1 апреля по 7 мая на территории Москвы количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, разбойных нападений - на 36,7%, число грабежей снизилось на 42,3%, краж - на 32,8%, квартирных краж - на 63,2%", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 апреля, 21:46
Менеджер банка украл у российского пенсионера более 30 миллионов рублей
Кроме того, по данным ведомства, на 71,9% снизилось число уличных краж, угонов – на 25,9%.
На 61,8% стало меньше ДТП, на 62,9% уменьшилось количество пострадавших в дорожных авариях.
"В Москве сохраняется стабильная оперативная обстановка", - отмечают в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
422000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов: выплаты к 75-летию Победы получили уже более миллиона человек
Сотрудники в лаборатории
Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре
Певец Филипп Киркоров
Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил о гордости за российских медиков
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
Татьяна Голикова
Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния