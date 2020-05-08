В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Количество грабежей и разбоев в Москве с начала ограничительных мер сократилось на 42,3% и 36,7% соответственно, также снизилось число других преступлений, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"С 1 апреля по 7 мая на территории Москвы количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, разбойных нападений - на 36,7%, число грабежей снизилось на 42,3%, краж - на 32,8%, квартирных краж - на 63,2%", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, на 71,9% снизилось число уличных краж, угонов – на 25,9%.
На 61,8% стало меньше ДТП, на 62,9% уменьшилось количество пострадавших в дорожных авариях.
"В Москве сохраняется стабильная оперативная обстановка", - отмечают в ведомстве.
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