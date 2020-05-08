В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев

"С 1 апреля по 7 мая на территории Москвы количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, разбойных нападений - на 36,7%, число грабежей снизилось на 42,3%, краж - на 32,8%, квартирных краж - на 63,2%", - говорится в сообщении.