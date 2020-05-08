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2020-05-08T13:13
https://ria.ru/20200508/1571155404.html
Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19

13:13 08.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Медики в Ярославской области вылечили 82-летнюю пациентку с COVID-19, заболевание которой протекало в тяжелой форме, всего в регионе выздоровели 145 человек, сообщило правительство региона.
Число выздоровевших в регионе, по данным на 8 мая, выросло до 145 человек.
"Часть пациентов, заболевших COVID-19, проходили лечение амбулаторно и госпитализация им не потребовалась. Среди них жители Рыбинска, Переславля-Залесского, Ростова, Гаврилов-Яма, Ярославля. В том числе ребенок 2020 года рождения и житель региона 1929 года рождения", - говорится в сообщении.
В стационарах оказались заболевшие разной возрастной категории. "Благодаря усилиям врачей госпиталя, выздоровела 82-летняя женщина. Восемнадцатого апреля она поступила в тяжелом состоянии в медучреждение, а уже 4 мая поправилась", - сообщили власти.
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У большинства выздоровевших изначально была диагностирована легкая степень тяжести заболевания. Но были и тяжелые пациенты, имеющие сопутствующие онкологические, гематологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, а также травмы.
Одновременно в регионе растет число заболевших. Сейчас их 993. Из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии и 10 человек в тяжелом. С начала пандемии скончались 11 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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