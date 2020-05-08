Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19

Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Медики в Медики в Ярославской области вылечили 82-летнюю пациентку с COVID-19 , заболевание которой протекало в тяжелой форме, всего в регионе выздоровели 145 человек, сообщило правительство региона.

Число выздоровевших в регионе, по данным на 8 мая, выросло до 145 человек.

Переславля-Залесского, Ростова, Гаврилов-Яма, "Часть пациентов, заболевших COVID-19, проходили лечение амбулаторно и госпитализация им не потребовалась. Среди них жители Рыбинска Ярославля . В том числе ребенок 2020 года рождения и житель региона 1929 года рождения", - говорится в сообщении.

В стационарах оказались заболевшие разной возрастной категории. "Благодаря усилиям врачей госпиталя, выздоровела 82-летняя женщина. Восемнадцатого апреля она поступила в тяжелом состоянии в медучреждение, а уже 4 мая поправилась", - сообщили власти.

У большинства выздоровевших изначально была диагностирована легкая степень тяжести заболевания. Но были и тяжелые пациенты, имеющие сопутствующие онкологические, гематологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, а также травмы.

Одновременно в регионе растет число заболевших. Сейчас их 993. Из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии и 10 человек в тяжелом. С начала пандемии скончались 11 человек.