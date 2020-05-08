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2020-05-08T14:23
https://ria.ru/20200508/1571155325.html
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
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РИА Новости

Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой

13:11 08.05.2020 (обновлено: 14:23 08.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.

"У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину. <…> Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране", — заявил глава государства в эфире телеканала "Наш".

Накануне экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области назначили главой исполкома нацсовета реформ Украины. Зеленский поздравил Саакашвили и выразил уверенность, что он поможет "придать импульс" работе совета.
После этого Грузия отозвала посла из Киева для консультаций.
Глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что Тбилиси не собирается разрывать дипотношения с Украиной.
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
6 мая, 03:50
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.
Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ Порошенко.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
Вчера, 10:28
Раздражитель. Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили
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Давид ЗалкалианиВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаГрузияКиевВ мире
Популярные комментарии
А, что Зеленский, Госдеп велел пристроить своего кадра он исполнил.
8 мая, 14:01
lizander_57 Лизандер
116100005
Украина жжёт!!! Сначала дала беглому бывшему президенту Грузии гражданство, потом назначила губернатором, затем лишила своего гражданства и выслала, а сегодня он снова в почете. И самое смешное - Грузия проконсультирует-поконсультирует своего посла, да и вернет назад в Киев!)))
8 мая, 13:42
salivina
88390002
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