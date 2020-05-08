Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой

"У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину. <…> Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране", — заявил глава государства в эфире телеканала "Наш".