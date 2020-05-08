Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
"У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину. <…> Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране", — заявил глава государства в эфире телеканала "Наш".
Накануне экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской области назначили главой исполкома нацсовета реформ Украины. Зеленский поздравил Саакашвили и выразил уверенность, что он поможет "придать импульс" работе совета.
После этого Грузия отозвала посла из Киева для консультаций.
Глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что Тбилиси не собирается разрывать дипотношения с Украиной.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбудили несколько уголовных дел и по некоторым заочно приговорили к тюремному заключению.
Весной 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области, но уже в ноябре 2016 года уволил, так как тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели.
Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и запретил ему въезд в страну. На Украину Саакашвили вернулся в мае прошлого года, после того как новый президент Владимир Зеленский отменил указ Порошенко.