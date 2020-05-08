Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас в России есть вопросы по доступности лекарств, но большая часть компаний пока "ведет себя достойно", и значимых дефицитов лекарств нет.
"Есть вопросы, касающиеся доступности лекарственных препаратов, соответственно, их ценовой политики, но пока мы видим, что основная масса компаний все-таки ведет себя достойно и, несмотря на изменения курсовых коридоров, выпадения на рынке значимого такого нет", - сказал он на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Министр уточнил, что любая субстанция, в том числе в лекарственном препарате, должна пройти ряд тестирований, в том числе по качеству и стабильности, у министерства есть механизмы для случаев, когда в препарате надо поменять субстанцию.
Мурашко подчеркнул, что лекарство, которое выходит на рынок, должно быть с подтвержденной стабильностью, но приходилось принимать решения, когда препарат "с колес" уходит в медицинские организации".