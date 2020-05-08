Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T13:09
https://ria.ru/20200508/1571155158.html
Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569254828_0:238:2784:1804_1036x0_80_0_0_cfc609efd404b9b33fb1507f6c7c4c07.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы

13:09 08.05.2020
123
© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас в России есть вопросы по доступности лекарств, но большая часть компаний пока "ведет себя достойно", и значимых дефицитов лекарств нет.
"Есть вопросы, касающиеся доступности лекарственных препаратов, соответственно, их ценовой политики, но пока мы видим, что основная масса компаний все-таки ведет себя достойно и, несмотря на изменения курсовых коридоров, выпадения на рынке значимого такого нет", - сказал он на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Вчера, 13:02
Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
Министр уточнил, что любая субстанция, в том числе в лекарственном препарате, должна пройти ряд тестирований, в том числе по качеству и стабильности, у министерства есть механизмы для случаев, когда в препарате надо поменять субстанцию.
Мурашко подчеркнул, что лекарство, которое выходит на рынок, должно быть с подтвержденной стабильностью, но приходилось принимать решения, когда препарат "с колес" уходит в медицинские организации".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Вчера, 08:27Распространение нового коронавируса
Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
120111
Обсудить 0
Михаил МурашкоЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
Академик РАН заявил об опасности мутаций коронавируса
Защитная маска
Названа основная причина распространения коронавируса
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
Евгений Комаровский
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Боль в животе
Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния