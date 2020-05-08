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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:11
https://ria.ru/20200508/1571155112.html
Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570069823_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_99c46d9da43c826f4ee0f2702514816f.jpg
РИА Новости

Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса

13:09 08.05.2020 (обновлено: 13:11 08.05.2020)
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© AP Photo / Ted S. WarrenАмериканка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
© AP Photo / Ted S. Warren
Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Почти 15% американцев заявили, что не будут делать прививку от коронавируса, когда вакцина от COVID-19 станет доступна, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.
Респондентам было предложено ответить на вопрос, как бы они отреагировали, если бы вакцина, защищающая людей от коронавируса, стала бы доступной. Данные исследования показали, что большинство опрошенных (64%) отреагировали положительно и заявили, что пройдут вакцинацию. В то же время 14% респондентов высказались простив, 22% - пока не определились.
Согласно полученным данным, люди в возрасте 65 лет и старше являются самой большой группой населения, планирующим пройти вакцинацию. В этом сегменте 80% указывают, что готовы сделать это, 7% настроены негативно. Наименьшее число желающих прививаться относится к возрастной группе 35-44, там положительно отреагировали 53%, против вакцинации - 18%.
Опрос проводился с 1 по 3 мая, в нем приняли участие 2200 человек от 18 лет и старше. Morning Consult – основанная в 2013 году частная компания, специализирующаяся на исследовательских технологиях и онлайн-опросах.
По последним данным, в США от COVID-19 скончались 75 054 человека. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 миллион 245 тысяч 622, выздоровели почти 190 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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