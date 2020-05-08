Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заболевший на прошлой неделе коронавирусом, в пятницу в режиме онлайн принимает участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.
В прошлый четверг премьер объявил президенту о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
На совещании были затронуты вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.