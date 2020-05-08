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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:17
https://ria.ru/20200508/1571155067.html
Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Мишустин принимает участие в совещании правительства в режиме онлайн

13:08 08.05.2020 (обновлено: 14:17 08.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заболевший на прошлой неделе коронавирусом, в пятницу в режиме онлайн принимает участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.
В прошлый четверг премьер объявил президенту о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
На совещании были затронуты вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинПолитика
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