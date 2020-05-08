В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия констатирует масштабный рост домашнего насилия в странах Евросоюза на фоне ограничений в рамках борьбы с пандемией COVID, заявил исполнительный вице-президент ЕК Франц Тиммерманс в ходе видео-конференции.
"Мы видим по Евросоюзу огромный рост домашнего насилия во время мер социального дистанцировался", - сказал он.
В Евросоюзе, как и во всем мире, для борьбы с распространением COVID-19 были введены масштабные запреты и предписания в области социально-экономической жизни. Среди них в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие учебных заведениях, перевод сотрудников компаний на удаленную работу, закрытие границ, ограничение авиационного и наземного сообщения, передвижений по улицам и между городами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.