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2020-05-08T13:08
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В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии
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РИА Новости

В ЕК отметили значительный рост домашнего насилия в ЕС на фоне пандемии

13:08 08.05.2020
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© Fotolia / jedi-master Домашнее насилие
Домашнее насилие
© Fotolia / jedi-master
Домашнее насилие. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия констатирует масштабный рост домашнего насилия в странах Евросоюза на фоне ограничений в рамках борьбы с пандемией COVID, заявил исполнительный вице-президент ЕК Франц Тиммерманс в ходе видео-конференции.
"Мы видим по Евросоюзу огромный рост домашнего насилия во время мер социального дистанцировался", - сказал он.
В Евросоюзе, как и во всем мире, для борьбы с распространением COVID-19 были введены масштабные запреты и предписания в области социально-экономической жизни. Среди них в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие учебных заведениях, перевод сотрудников компаний на удаленную работу, закрытие границ, ограничение авиационного и наземного сообщения, передвижений по улицам и между городами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
5 мая, 08:35
Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия
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Франц ТиммермансЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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