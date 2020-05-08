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75 лет Великой Победы
2020-05-08T13:07
https://ria.ru/20200508/1571154894.html
Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570534828_0:163:3061:1885_1036x0_80_0_0_9f20f7302b41dca7d72e5359adcd57b7.jpg
РИА Новости

Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии

13:07 08.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительные послания премьерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба кабмина.
"Подчеркивается, что братство и дружба, пронесенные через суровые военные испытания, будут и впредь служить надежной основой для укрепления отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства, связывающих Россию с государствами-участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в этот день народы государств-участников СНГ, Абхазии и Южной Осетии чтят подвиг солдат, "выстоявших в борьбе с захватчиками и защитивших право будущих поколений на мир и свободу".
Премьер-министр РФ также пожелал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла благополучия, здоровья и долголетия.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыМихаил МишустинСНГАбхазияЮжная ОсетияВ мире
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