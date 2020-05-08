Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительные послания премьерам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба кабмина.
"Подчеркивается, что братство и дружба, пронесенные через суровые военные испытания, будут и впредь служить надежной основой для укрепления отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнерства, связывающих Россию с государствами-участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день народы государств-участников СНГ, Абхазии и Южной Осетии чтят подвиг солдат, "выстоявших в борьбе с захватчиками и защитивших право будущих поколений на мир и свободу".
Премьер-министр РФ также пожелал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла благополучия, здоровья и долголетия.