Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы

"Подчеркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. В этой связи Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма", - говорится в сообщении.