Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы от нацизма, подчеркнута важность сохранения правды о войне, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. В этой связи Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма", - говорится в сообщении.