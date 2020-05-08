Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора договорились о регулярном взаимодействии ведомств, в том числе в рамках исследования и разработки вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено о регулярном взаимодействии между профильными ведомствами, в том числе в рамках исследования и разработки вакцины от вируса", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.