Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученые из Университета штата Джорджия в Ученые из Университета штата Джорджия в США назвали продукты, вызывающие воспаление кишечника. Исследование опубликовано в журнале PLOS One

Специалисты проанализировали результаты американского ежегодного Национального обследования состояния здоровья и пришли к выводу, что люди, регулярно употребляющие сыр, печенье, картошку фри, а также газированные и энергетические напитки, чаще других страдают от воспаления кишечника.

Кроме того, эти продукты способны привести к развитию колита и болезни Крона, говорится в исследовании.