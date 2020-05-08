Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником

Специалисты проанализировали результаты американского ежегодного Национального обследования состояния здоровья и пришли к выводу, что люди, регулярно употребляющие сыр, печенье, картошку фри, а также газированные и энергетические напитки, чаще других страдают от воспаления кишечника.
Кроме того, эти продукты способны привести к развитию колита и болезни Крона, говорится в исследовании.
Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта ученые посоветовали разнообразить рацион фруктами и овощами, а также блюдами из нешлифованной крупы и цельнозерновой муки.