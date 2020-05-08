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РИА Наука
2020-05-08T13:47
https://ria.ru/20200508/1571154565.html
Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
https://cdn22.img.ria.ru/images/97889/51/978895106_0:158:2256:1427_1036x0_80_0_0_f10513b44c2b756e074c0d002544d1b6.jpg
РИА Новости

Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником

13:03 08.05.2020 (обновлено: 13:47 08.05.2020)
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© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе
© Fotolia / photophonie
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ученые из Университета штата Джорджия в США назвали продукты, вызывающие воспаление кишечника. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Специалисты проанализировали результаты американского ежегодного Национального обследования состояния здоровья и пришли к выводу, что люди, регулярно употребляющие сыр, печенье, картошку фри, а также газированные и энергетические напитки, чаще других страдают от воспаления кишечника.
Кроме того, эти продукты способны привести к развитию колита и болезни Крона, говорится в исследовании.
Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта ученые посоветовали разнообразить рацион фруктами и овощами, а также блюдами из нешлифованной крупы и цельнозерновой муки.
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