Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии

"В целом сегодня мы видим, что по неинфекционным пациентам ситуация стабильная, но прошу нас понять, что часть медицинской помощи плановой мы вынуждены были отложить, ту, которую можно было, в основном это ортопедические вмешательства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, часть сократили операций при сердечно-сосудистых, которые могут быть отложены. Но в целом сердечно-сосудистая помощь и сердечно-сосудистая хирургия работают на высоких объемах", - отметил Мурашко.