Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Онкологическая помощь в РФ на фоне коронавируса сохранена практически в полном объеме, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Онкологическая помощь практически сохранена вся полностью, не уменьшая (объемов - ред.), потому что мы понимаем, что соблюдение графика лечения, химиотерапия, лучевая терапия и хирургические вмешательства должно быть обязательно, время имеет значение. Все пациенты с гемодиализом, находящиеся с сахарным диабетом и так далее - все медицинскую помощь получают в полном объеме", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Минздрав, по его словам, уделяет большое внимание мониторингу в этой сфере.
"В целом сегодня мы видим, что по неинфекционным пациентам ситуация стабильная, но прошу нас понять, что часть медицинской помощи плановой мы вынуждены были отложить, ту, которую можно было, в основном это ортопедические вмешательства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, часть сократили операций при сердечно-сосудистых, которые могут быть отложены. Но в целом сердечно-сосудистая помощь и сердечно-сосудистая хирургия работают на высоких объемах", - отметил Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.