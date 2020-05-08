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2020-05-08T13:02
https://ria.ru/20200508/1571154489.html
Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
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РИА Новости

Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии

13:02 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Онкологическая помощь в РФ на фоне коронавируса сохранена практически в полном объеме, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Онкологическая помощь практически сохранена вся полностью, не уменьшая (объемов - ред.), потому что мы понимаем, что соблюдение графика лечения, химиотерапия, лучевая терапия и хирургические вмешательства должно быть обязательно, время имеет значение. Все пациенты с гемодиализом, находящиеся с сахарным диабетом и так далее - все медицинскую помощь получают в полном объеме", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Минздрав, по его словам, уделяет большое внимание мониторингу в этой сфере.
"В целом сегодня мы видим, что по неинфекционным пациентам ситуация стабильная, но прошу нас понять, что часть медицинской помощи плановой мы вынуждены были отложить, ту, которую можно было, в основном это ортопедические вмешательства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, часть сократили операций при сердечно-сосудистых, которые могут быть отложены. Но в целом сердечно-сосудистая помощь и сердечно-сосудистая хирургия работают на высоких объемах", - отметил Мурашко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЕдиная Россия
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