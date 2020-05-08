Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:00
https://ria.ru/20200508/1571154275.html
Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570700178_0:291:2881:1912_1036x0_80_0_0_63fd8218e32d15b1350254806d51862e.jpg
РИА Новости

Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом

13:00 08.05.2020
200
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом, информировали друг друга о мерах РФ и Израиля для предотвращения распространения инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась проблематика борьбы с пандемией коронавируса. Лидеры информировали друг друга о предпринимаемых в России и Израиле мерах в целях предотвращения распространения инфекции", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:54Война в Сирии
Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
370000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Война в СирииВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Израиле число жертв коронавируса достигло 245
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Число больных COVID-19 в Израиле сократилось до 4962 человек
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
РЕК: "Иудейский" День Победы не будет перенесен из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
Президент РФ Владимир Путин
Путин: победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой Австрии
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министры обороны России и Китая обсудили взаимодействие в период пандемии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил о гордости за российских медиков
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния