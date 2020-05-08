Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом, информировали друг друга о мерах РФ и Израиля для предотвращения распространения инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась проблематика борьбы с пандемией коронавируса. Лидеры информировали друг друга о предпринимаемых в России и Израиле мерах в целях предотвращения распространения инфекции", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.