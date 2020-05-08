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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:57
https://ria.ru/20200508/1571154132.html
Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569254828_0:238:2784:1804_1036x0_80_0_0_cfc609efd404b9b33fb1507f6c7c4c07.jpg
РИА Новости

Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения

12:57 08.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения страны и больше работать в формате быстрых изменений.

"Вы знаете, что будут внесены изменения в законодательство, в разные нормативные документы. Есть блок, касающийся системы здравоохранения, блок телемедицины... в том числе ряд определенных взаимодействий при чрезвычайных ситуациях, в том числе там есть блок, который мы обсуждали с профильным комитетом по внедрению туда возможностей формирования методических рекомендаций. Именно как наиболее быстрого формата сопровождения медицинской помощи, стандартизации медицинской помощи... Я прошу депутатов также конструктивно, как мы действовали раньше, поддержать систему здравоохранения, но и помочь нам больше работать в формате быстрых изменений, настроенных на оказание качественной помощи нашему населению", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

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