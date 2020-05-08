Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения

"Вы знаете, что будут внесены изменения в законодательство, в разные нормативные документы. Есть блок, касающийся системы здравоохранения, блок телемедицины... в том числе ряд определенных взаимодействий при чрезвычайных ситуациях, в том числе там есть блок, который мы обсуждали с профильным комитетом по внедрению туда возможностей формирования методических рекомендаций. Именно как наиболее быстрого формата сопровождения медицинской помощи, стандартизации медицинской помощи... Я прошу депутатов также конструктивно, как мы действовали раньше, поддержать систему здравоохранения, но и помочь нам больше работать в формате быстрых изменений, настроенных на оказание качественной помощи нашему населению", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".