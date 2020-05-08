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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:56
https://ria.ru/20200508/1571154034.html
Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569490260_0:434:2856:2041_1036x0_80_0_0_8aa735c7702b08e490fc4c38fb2f77a9.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10

12:56 08.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерБлокпост на въезде в Тбилиси, Грузия
Блокпост на въезде в Тбилиси, Грузия
© РИА Новости / Стрингер
ТБИЛИСИ, 8 мая – РИА Новости. Десятый человек, инфицированный коронавирусом, скончался в Грузии, сообщается на сайте по мониторингу заболевания.
"Число подтвержденных случаев инфицирования - 623, среди них выздоровели 288, скончались - 10", - сказано в данных.
Пока не известно, кто стал новой жертвой заболевания. Ранее сообщалось, что восемь из девяти умерших были в возрасте более 70 лет и с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
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