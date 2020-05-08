Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10

ТБИЛИСИ, 8 мая – РИА Новости. Десятый человек, инфицированный коронавирусом, скончался в Грузии, сообщается на сайте по мониторингу заболевания.
"Число подтвержденных случаев инфицирования - 623, среди них выздоровели 288, скончались - 10", - сказано в данных.
Пока не известно, кто стал новой жертвой заболевания. Ранее сообщалось, что восемь из девяти умерших были в возрасте более 70 лет и с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.