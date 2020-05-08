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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:56
https://ria.ru/20200508/1571154008.html
Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19

12:56 08.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернаторы регионов в ситуации с распространением коронавируса отработали достойно, мобилизовав все силы и обеспечив систему здравоохранения всем необходимым, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Очень важный элемент в целом по оказанию медицинской помощи заключается в том числе в мобилизации всех сил и средств. Хочу сказать, что губернаторы регионов по поручению президента отработали достойно и, мобилизовав силы и средства, в том числе, обеспечили систему всеми необходимыми ресурсами", - заявил Мурашко на заседании президиума партии "Единая Россия".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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