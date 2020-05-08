Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернаторы регионов в ситуации с распространением коронавируса отработали достойно, мобилизовав все силы и обеспечив систему здравоохранения всем необходимым, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Очень важный элемент в целом по оказанию медицинской помощи заключается в том числе в мобилизации всех сил и средств. Хочу сказать, что губернаторы регионов по поручению президента отработали достойно и, мобилизовав силы и средства, в том числе, обеспечили систему всеми необходимыми ресурсами", - заявил Мурашко на заседании президиума партии "Единая Россия".
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