Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая – РИА Новости. Информация о якобы имевшем место разливе нефти на месторождении Одопту в Охинском районе Сахалинской области не соответствует действительности, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".

Ранее Sakhalin.info сообщило, что компания до сих пор не ликвидировала утечку на береговом трубопроводе, которая произошла еще зимой, в результате загрязняется ручей Хугузка. Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о проверке данной информации с привлечением контролирующих органов.

"Отказы нефтепроводов на объектах ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" отсутствуют", - отметила представитель компании.

По информации собеседницы агентства, последний случай отказа водовода с подтоварной водой на Одопту был зафиксирован в ноябре 2019 года, были немедленно проинформированы соответствующие контролирующие органы. "В подтоварной воде допускается незначительное количество радужной пленки и природных примесей, для сбора которых в целях исключения распространения по рельефу местности в ручье Хугузка установлен гидрозатвор. Их дальнейшее распространение по течению ручья отсутствует. Реализация мероприятий будет продолжена до полной ликвидации последствий отказа водовода", - добавила представитель компании.

Руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын в свою очередь сообщил РИА Новости, что нефтяная пленка и сгустки нефти наблюдаются на поверхности Хугузки и ниже всех заграждений, устроенных нефтяниками. По его мнению, это означает, что продолжается нефтяное загрязнение не только Хугузки, но и залива Пильтун, куда впадает ручей.