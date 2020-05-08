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2020-05-08T12:55
https://ria.ru/20200508/1571153955.html
Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
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РИА Новости

Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине

12:55 08.05.2020
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© Фото : Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти
© Фото : Pixabay / redhawkgroup
Добыча нефти. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая – РИА Новости. Информация о якобы имевшем место разливе нефти на месторождении Одопту в Охинском районе Сахалинской области не соответствует действительности, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".
Ранее Sakhalin.info сообщило, что компания до сих пор не ликвидировала утечку на береговом трубопроводе, которая произошла еще зимой, в результате загрязняется ручей Хугузка. Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о проверке данной информации с привлечением контролирующих органов.
"Отказы нефтепроводов на объектах ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" отсутствуют", - отметила представитель компании.
По информации собеседницы агентства, последний случай отказа водовода с подтоварной водой на Одопту был зафиксирован в ноябре 2019 года, были немедленно проинформированы соответствующие контролирующие органы. "В подтоварной воде допускается незначительное количество радужной пленки и природных примесей, для сбора которых в целях исключения распространения по рельефу местности в ручье Хугузка установлен гидрозатвор. Их дальнейшее распространение по течению ручья отсутствует. Реализация мероприятий будет продолжена до полной ликвидации последствий отказа водовода", - добавила представитель компании.
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Руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын в свою очередь сообщил РИА Новости, что нефтяная пленка и сгустки нефти наблюдаются на поверхности Хугузки и ниже всех заграждений, устроенных нефтяниками. По его мнению, это означает, что продолжается нефтяное загрязнение не только Хугузки, но и залива Пильтун, куда впадает ручей.
Как сообщил РИА Новости мэр Охинского района Сергея Гусева, во время его визита на проблемный участок в районе Хугузки в четверг там над устранением ситуации работала компания "Экопас". "Кроме того, муниципальный земельный инспектор выезжает для визуального обследования на место производства работ по ликвидации последствий отказа трубопровода", - сказал он.
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