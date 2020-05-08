В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 336, достигнув 13 112, сообщает министерство здравоохранения страны.
От коронавируса в Индонезии вылечились 2494 зараженных (19% от общего числа) и скончались 943 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.