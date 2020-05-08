Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:54
https://ria.ru/20200508/1571153814.html
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч

12:54 08.05.2020
83
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 336, достигнув 13 112, сообщает министерство здравоохранения страны.
От коронавируса в Индонезии вылечились 2494 зараженных (19% от общего числа) и скончались 943 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в Малайзии
Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса
Блокпост на въезде в Тбилиси, Грузия
Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10
Поврежденный мемориал гвардейскому миномету Катюша, расположенный на аллее Героев в Электростали
В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений
Страница социальной сети Фейсбук
Facebook разрешит сотрудникам работать из дома до конца года
Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Ингушетии 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Скорая помощь в Сингапуре
В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
Президент РФ Владимир Путин
Путин: победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой Австрии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния