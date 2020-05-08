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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:51
https://ria.ru/20200508/1571153620.html
Мурашко оценил объем тестирования на коронавирус в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил объем тестирования на коронавирус в России

12:52 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В РФ высокий объем тестирования на коронавирус, основная часть тестов отечественные, наука позволяет за короткое время адаптироваться к ситуации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы имеем высокий объем тестирования населения, фактически он один из ведущих, в тройке лидеров в мире, и основная масса тест-систем, которые сейчас работают на территории Российской Федерации, произведены и разработаны в Российской Федерации, что немаловажно. Наука позволяет нам, промышленности в очень короткий промежуток времени быстро адаптироваться", - заявил Муршако на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Он отметил, что такая быстрая адаптация - это важный элемент защиты населения.
Мурашко добавил, что система обязательного медицинского страхования в РФ не дала сбоя, как это произошло в некоторых других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияОбщество
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