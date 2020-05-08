Мурашко оценил объем тестирования на коронавирус в России

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В РФ высокий объем тестирования на коронавирус, основная часть тестов отечественные, наука позволяет за короткое время адаптироваться к ситуации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы имеем высокий объем тестирования населения, фактически он один из ведущих, в тройке лидеров в мире, и основная масса тест-систем, которые сейчас работают на территории Российской Федерации, произведены и разработаны в Российской Федерации, что немаловажно. Наука позволяет нам, промышленности в очень короткий промежуток времени быстро адаптироваться", - заявил Муршако на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Он отметил, что такая быстрая адаптация - это важный элемент защиты населения.
Мурашко добавил, что система обязательного медицинского страхования в РФ не дала сбоя, как это произошло в некоторых других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.