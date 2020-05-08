Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Суд Свердловского района Красноярска арестовал до 4 июля бизнесмена и политика Анатолия Быкова, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
Накануне Быкова задержали по подозрению в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в его преступную группу.
По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделали Наумов и Войтенко, и решил их убить.
Организацией преступления занимался знакомый Быкова Владимир Татаренков. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля 1994-го Наумова и Войтенко обстреляли из автомата и пистолета. По версии следствия, это сделали Сергей Бакуров и Владимир Чучков.
Бакурова ранее приговорили к пожизненному заключению, а Татаренков отбывал 13-летний срок. Именно он сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков.
Чучков скрылся и находится в розыске, обвинение ему предъявили заочно.
Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.
Мужчину задерживали в октябре 2000 года. Суд признал его виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием. Его приговорили к шести с половиной годам условно.
В июне 2004-го Верховный суд пересмотрел дело: Быкова признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание оставили прежним. В 2005 году с предпринимателя сняли условный срок и погасили судимость.
В 2016-м Быкову отказали в регистрации на выборы в региональный парламент из-за судимости.