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2020-05-08T14:44
https://ria.ru/20200508/1571153479.html
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
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РИА Новости

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

12:50 08.05.2020 (обновлено: 14:44 08.05.2020)
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КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Суд Свердловского района Красноярска арестовал до 4 июля бизнесмена и политика Анатолия Быкова, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
Накануне Быкова задержали по подозрению в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в его преступную группу.
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В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделали Наумов и Войтенко, и решил их убить.
Организацией преступления занимался знакомый Быкова Владимир Татаренков. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля 1994-го Наумова и Войтенко обстреляли из автомата и пистолета. По версии следствия, это сделали Сергей Бакуров и Владимир Чучков.
Бакурова ранее приговорили к пожизненному заключению, а Татаренков отбывал 13-летний срок. Именно он сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков.
Чучков скрылся и находится в розыске, обвинение ему предъявили заочно.
Анатолий Быков
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Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.
Мужчину задерживали в октябре 2000 года. Суд признал его виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием. Его приговорили к шести с половиной годам условно.
В июне 2004-го Верховный суд пересмотрел дело: Быкова признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание оставили прежним. В 2005 году с предпринимателя сняли условный срок и погасили судимость.
В 2016-м Быкову отказали в регистрации на выборы в региональный парламент из-за судимости.
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Красноярский краевой судСвердловский районКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Беспредел , что этот человек до сих пор на свободе и у какой-то власти.
8 мая, 13:31
freizdorf
2500106
Быков очень мешал тем , кто поджигает тайгу., а затем незаконно вывозит лес в Китай. Быков мешал разграблению полезных ископаемых иностранными компаниями , Быков мешал тем , кто покупает недвижимость за рубежом зарабатывая деньги в России. Он занимался благотворительностью спортсменам и никогда не кичился своим богатством . С спортсменами он разговаривает как с людьми уважаемыми называя их по имени и отчеству. Его не посадят , иначе это будет "политический мученик" , но его осудят , чтобы он не прошёл в Госдуму . Его прошлая судимость уже закончилась. Теперь нужна другая.
8 мая, 14:14
RARom An
9010013
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