Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Накануне Быкова задержали по подозрению в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в его преступную группу.

По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделали Наумов и Войтенко, и решил их убить.

Организацией преступления занимался знакомый Быкова Владимир Татаренков. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля 1994-го Наумова и Войтенко обстреляли из автомата и пистолета. По версии следствия, это сделали Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

Бакурова ранее приговорили к пожизненному заключению, а Татаренков отбывал 13-летний срок. Именно он сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков.

Чучков скрылся и находится в розыске, обвинение ему предъявили заочно.

Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода , а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

Мужчину задерживали в октябре 2000 года. Суд признал его виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием. Его приговорили к шести с половиной годам условно.

В июне 2004-го Верховный суд пересмотрел дело: Быкова признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание оставили прежним. В 2005 году с предпринимателя сняли условный срок и погасили судимость.