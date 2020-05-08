Facebook разрешит сотрудникам работать из дома до конца года

"Facebook позволит любым сотрудникам, которые могут выполнять свою работу удаленно, продолжать делать это", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания начнет открывать большинство своих офисов 6 июля. При этом представитель Facebook отметила, что пока еще не решено, каких сотрудников попросят выйти на работу в офис.