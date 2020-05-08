Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

"Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.