Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.