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75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:51
https://ria.ru/20200508/1571153100.html
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_0:181:2998:1867_1036x0_80_0_0_a230d6a9604f2242338ce00ec936be90.jpg
РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

12:45 08.05.2020 (обновлено: 12:51 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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