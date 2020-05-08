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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:43
https://ria.ru/20200508/1571152868.html
В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_2a0dae17dd8b4dfdbac3c60ddb619e49.jpg
РИА Новости

В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса

12:43 08.05.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Наименьшее за последние три дня количество выявленных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в четверг в Чехии – 57, во вторник и среду их было соответственно 77 и 78, всего в стране сейчас 3 392 больных, из них 258 находятся в больницах, остальные лечатся в домашних условиях, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
"В четверг было проведено 7 тысяч тестов на наличие COVID-19, всего с 1 марта сделано 293,9 тысячи тестов, включая повторные у тех же самых людей. Общее число зараженных за весь период наблюдений составляет 8 034 человека, из них выздоровели 4 372, скончались 270 человек", - говорится в сообщении.
По данным минздрава страны, наибольшее число заболевших было зарегистрировано в Праге – свыше 1,8 тысячи, далее следует Моравско-Силезский край – 1,1 тысяча человек с положительным результатом тестирования. Наименьшее число больных зафиксировано в крае Высочина – всего 177 человек. По соотношению числа зараженных к общему количеству жителей наихудший показатель в Карловарском крае – 142 заболевших на 100 тысяч жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКарловарский крайЗдоровье - ОбществоЧехияПрагаОбщество
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