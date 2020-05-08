В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса

"В четверг было проведено 7 тысяч тестов на наличие COVID-19, всего с 1 марта сделано 293,9 тысячи тестов, включая повторные у тех же самых людей. Общее число зараженных за весь период наблюдений составляет 8 034 человека, из них выздоровели 4 372, скончались 270 человек", - говорится в сообщении.