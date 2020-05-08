В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса

ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Наименьшее за последние три дня количество выявленных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в четверг в Чехии – 57, во вторник и среду их было соответственно 77 и 78, всего в стране сейчас 3 392 больных, из них 258 находятся в больницах, остальные лечатся в домашних условиях, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
"В четверг было проведено 7 тысяч тестов на наличие COVID-19, всего с 1 марта сделано 293,9 тысячи тестов, включая повторные у тех же самых людей. Общее число зараженных за весь период наблюдений составляет 8 034 человека, из них выздоровели 4 372, скончались 270 человек", - говорится в сообщении.
По данным минздрава страны, наибольшее число заболевших было зарегистрировано в Праге – свыше 1,8 тысячи, далее следует Моравско-Силезский край – 1,1 тысяча человек с положительным результатом тестирования. Наименьшее число больных зафиксировано в крае Высочина – всего 177 человек. По соотношению числа зараженных к общему количеству жителей наихудший показатель в Карловарском крае – 142 заболевших на 100 тысяч жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.