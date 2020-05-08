В Ингушетии 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

НАЛЬЧИК, 8 мая - РИА Новости. Почти 70 пациентов с Почти 70 пациентов с коронавирусом Ингушетии находятся в тяжелом состоянии, около 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1067 случаев заражения коронавирусом, скончались 28 человек, в том числе муфтий республики.

"В республике госпитализирован 581 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 415, 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число заболевших выросло на 41, всего в регионе зарегистрировано 1108 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 250 человек.

Сняты наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики 2393 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 574 человека.