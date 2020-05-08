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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:43
https://ria.ru/20200508/1571152830.html
В Ингушетии 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Ингушетии 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

12:43 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 мая - РИА Новости. Почти 70 пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в тяжелом состоянии, около 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1067 случаев заражения коронавирусом, скончались 28 человек, в том числе муфтий республики.
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"В республике госпитализирован 581 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 415, 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число заболевших выросло на 41, всего в регионе зарегистрировано 1108 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 250 человек.
Сняты наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики 2393 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 574 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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