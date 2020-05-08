Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Сборщики подписей от инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Сборщики подписей от инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии будут обязаны из-за эпидемиологической обстановки носить защитные маски и перчатки, несоблюдение этой меры может стать основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты, сообщила в пятницу глава ЦИК республики Лидия Ермошина

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа. В пятницу Ермошина провела заседание Центризбиркома, на котором был утвержден план электоральной кампании.

В ходе заседания Ермошина, в частности, отметила, что если эпидемиологическая обстановка в стране не изменится и минздрав не отменит свои рекомендации, "то если сборщики подписей будут без масок, перчаток, это будет основанием для вынесения предупреждения инициативной группе и потом это может стать основанием в отказе регистрации кандидатом в президенты", в пользу которого группа собирает подписи граждан.

Согласно законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Белоруссии при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей.

Как следует из утвержденного календарного плана, не позднее 20 мая в стране должны быть образованы территориальные избирательные комиссии, до 18 мая исполнительные комитеты по стране должны определить места, где запрещено размещение пикетов для сбора подписей в пользу кандидатов. По информации главы ЦИК, сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 21 мая по 19 июня включительно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. По данным на четверг, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии составляло 20168, в том числе минздрав сообщал о 116 умерших.