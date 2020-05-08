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2020-05-08T12:41
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Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты
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РИА Новости

Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты

12:41 08.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Сборщики подписей от инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии будут обязаны из-за эпидемиологической обстановки носить защитные маски и перчатки, несоблюдение этой меры может стать основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты, сообщила в пятницу глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа. В пятницу Ермошина провела заседание Центризбиркома, на котором был утвержден план электоральной кампании.
В ходе заседания Ермошина, в частности, отметила, что если эпидемиологическая обстановка в стране не изменится и минздрав не отменит свои рекомендации, "то если сборщики подписей будут без масок, перчаток, это будет основанием для вынесения предупреждения инициативной группе и потом это может стать основанием в отказе регистрации кандидатом в президенты", в пользу которого группа собирает подписи граждан.
Согласно законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Белоруссии при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей.
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Как следует из утвержденного календарного плана, не позднее 20 мая в стране должны быть образованы территориальные избирательные комиссии, до 18 мая исполнительные комитеты по стране должны определить места, где запрещено размещение пикетов для сбора подписей в пользу кандидатов. По информации главы ЦИК, сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 21 мая по 19 июня включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. По данным на четверг, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии составляло 20168, в том числе минздрав сообщал о 116 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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