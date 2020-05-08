В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Более 15 пациентов с Более 15 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Кабардино-Балкарии , сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в республике выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом, всего - 1089.

"За сутки госпитализировали 14 человек, всего в двух госпиталях находятся 266 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 16 человек, из которых 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели за сутки 13 пациентов, общее число выздоровевших составило 169", - говорится в релизе.

На амбулаторном лечении находится 210 человек, среди которых 29 детей, еще 441 человек, включая 96 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1782 человека, имевших контакты с зараженными людьми.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.