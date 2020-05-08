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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:39
https://ria.ru/20200508/1571152602.html
В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом

12:39 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Более 15 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Кабардино-Балкарии, сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки в республике выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом, всего - 1089.
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"За сутки госпитализировали 14 человек, всего в двух госпиталях находятся 266 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 16 человек, из которых 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели за сутки 13 пациентов, общее число выздоровевших составило 169", - говорится в релизе.
На амбулаторном лечении находится 210 человек, среди которых 29 детей, еще 441 человек, включая 96 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1782 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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