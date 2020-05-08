В Орловской области продлили режим самоизоляции

БРЯНСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, сообщил РИА Новости помощник губернатора Сергей Лежнев
"Режим самоизоляции в Орловской области продлен до конца мая", - сказал собеседник агентства. Ранее Клычков во время прямого эфира в социальных сетях сообщил, что еще не может разрешить начать работать всем организациям и предприятиям.
"Это касается многих аспектов: и социальных, и медицинских, и коммерческих. Любые шаги, которые мы будем предпринимать, будут совершаться в режиме ограничений", - отметил Клычков.
По данным оперативного штаба, по состоянию на 8 мая в Орловской области лабораторно подтверждено 923 случая заболевания коронавирусом. В настоящее время общее число больных - 705 человек, 211 человек выздоровели. Десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки в регионе увеличилось на 58 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.