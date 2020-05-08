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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:39
https://ria.ru/20200508/1571152570.html
В Орловской области продлили режим самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155093/60/1550936008_0:359:3000:2047_1036x0_80_0_0_248d86beeac7fc387d80f5d1ec5497e6.jpg
РИА Новости

В Орловской области продлили режим самоизоляции

12:39 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Архивное фото
БРЯНСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, сообщил РИА Новости помощник губернатора Сергей Лежнев
"Режим самоизоляции в Орловской области продлен до конца мая", - сказал собеседник агентства. Ранее Клычков во время прямого эфира в социальных сетях сообщил, что еще не может разрешить начать работать всем организациям и предприятиям.
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"Это касается многих аспектов: и социальных, и медицинских, и коммерческих. Любые шаги, которые мы будем предпринимать, будут совершаться в режиме ограничений", - отметил Клычков.
По данным оперативного штаба, по состоянию на 8 мая в Орловской области лабораторно подтверждено 923 случая заболевания коронавирусом. В настоящее время общее число больных - 705 человек, 211 человек выздоровели. Десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки в регионе увеличилось на 58 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей КлычковОрловская областьОбщество
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