Число заболевших COVID-19 в Одинцово превысило тысячу человек

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом, выявленных в подмосковном Одинцово, превысило тысячу человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам... Одинцово 1006 (+31 за сутки)", - говорится в сообщении.
Следующий город по числу выявленных пациентов с COVID-19 Королев – там 992 случая, Люберцы – 933, уточнили в оперштабе.
Подчёркивается, что статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Подмосковью. В статистике отражаются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области, а также лица, которые указали в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.