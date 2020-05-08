Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:37
https://ria.ru/20200508/1571152436.html
Число заболевших COVID-19 в Одинцово превысило тысячу человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570501950_0:395:2938:2048_1036x0_80_0_0_e339e0fa817848482f5fd55dea80c5d5.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Одинцово превысило тысячу человек

12:37 08.05.2020
1124
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство инфекционного центра Минобороны РФ в Одинцово
Строительство инфекционного центра Минобороны РФ в Одинцово
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом, выявленных в подмосковном Одинцово, превысило тысячу человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Выявленные случаи заболевания по городским округам... Одинцово 1006 (+31 за сутки)", - говорится в сообщении.
Следующий город по числу выявленных пациентов с COVID-19 Королев – там 992 случая, Люберцы – 933, уточнили в оперштабе.
Подчёркивается, что статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Подмосковью. В статистике отражаются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области, а также лица, которые указали в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
012004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил о гордости за российских медиков
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение
В Подмосковье рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин
Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья оценил возможные сроки выхода из режима самоизоляции
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил объем тестирования на коронавирус в России
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
Лента новостейМолния