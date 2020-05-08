Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:35
https://ria.ru/20200508/1571152245.html
В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/151953/77/1519537772_0:297:3956:2522_1036x0_80_0_0_ebc8d119297f884355e9b18f62cef166.jpg
РИА Новости

В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом

12:35 08.05.2020
1874
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Еще четверо жителей Ростовской области, у которых был диагностирован коронавирус, скончались за сутки, общее число умерших в регионе достигло 16, сообщает областное правительство.
По данным регионального Роспотребнадзора, за последние сутки число выявленных больных коронавирусом в Ростовской области возросло на 80 и достигло 1594. Ранее сообщалось о 12 умерших.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"Умерли 16 человек", - говорится в сообщении. Жертвами коронавируса стали ростовчане - 81-летний мужчина, женщины 60 и 69 лет, имевшие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Скончавшаяся 47-летняя жительница Азовского района имела заболевание эндокринной системы в запущенной форме и поздно обратилась за медицинской помощью.
В тяжелом состоянии находятся 15 человек, выздоровели 262 человека. Под медицинским наблюдением находятся почти 7 тысяч человек.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРостовская областьАзовский районОбщество
Рекомендуем
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Ростовский губернатор озвучил план снятия ограничений по коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число летальных случаев COVID-19 в Ростовской области достигло 12
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Девушка демонстрирует набор индивидуальных средств защиты, купленный в вестибюле станции Московского метрополитена
Названы главные ошибки при ношении медицинских масок
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Коронавирус выявили у четверти прилетевших из Таиланда в Ростов 3 мая
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
Лента новостейМолния