В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Еще четверо жителей Ростовской области, у которых был диагностирован коронавирус, скончались за сутки, общее число умерших в регионе достигло 16, сообщает областное правительство.
По данным регионального Роспотребнадзора, за последние сутки число выявленных больных коронавирусом в Ростовской области возросло на 80 и достигло 1594. Ранее сообщалось о 12 умерших.
"Умерли 16 человек", - говорится в сообщении. Жертвами коронавируса стали ростовчане - 81-летний мужчина, женщины 60 и 69 лет, имевшие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Скончавшаяся 47-летняя жительница Азовского района имела заболевание эндокринной системы в запущенной форме и поздно обратилась за медицинской помощью.
В тяжелом состоянии находятся 15 человек, выздоровели 262 человека. Под медицинским наблюдением находятся почти 7 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.