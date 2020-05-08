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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:33
https://ria.ru/20200508/1571152144.html
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:185:2985:1864_1036x0_80_0_0_3072ec3f7079c9bedb17f2db2d3f9613.jpg
РИА Новости

Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы

12:33 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал Австрии успешного преодоления общей новой угрозы распространения коронавируса: поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна.
"Хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", - сказал Путин в видеообращении к австрийскому народу, кадры которого показали на ТВ Австрии.
Завершил свое обращение президент РФ на немецком языке, поблагодарив за внимание.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинАвстрияВ мире
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