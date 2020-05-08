Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы

"Хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", - сказал Путин в видеообращении к австрийскому народу, кадры которого показали на ТВ Австрии.