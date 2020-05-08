В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 1200 пациентов с коронавирусом в России находятся на ИВЛ, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Общее количество пациентов, которое сегодня находится на аппаратах искусственной вентиляции, - это более 1200 пациентов. Под наблюдением Федерального дистанционного консультативного центра находятся более полутора тысяч, 1569, по-моему, человек", - рассказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единой России".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.