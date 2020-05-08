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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:33
https://ria.ru/20200508/1571152117.html
В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571072434_166:0:3093:1647_1036x0_80_0_0_4d8b17bcb2af1bc6cdda963fd74731c3.jpg
РИА Новости

В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом

12:33 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 1200 пациентов с коронавирусом в России находятся на ИВЛ, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Общее количество пациентов, которое сегодня находится на аппаратах искусственной вентиляции, - это более 1200 пациентов. Под наблюдением Федерального дистанционного консультативного центра находятся более полутора тысяч, 1569, по-моему, человек", - рассказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единой России".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
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