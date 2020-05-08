На Камчатке продлили режим самоизоляции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен на Камчатке до 31 мая включительно, соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о мерах по недопущению распространения новой Режим самоизоляции продлен на Камчатке до 31 мая включительно, соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона, которое опубликовано на сайте краевого правительства.

Отмечается, что документ вступит в силу с 12 мая.

"Обязать граждан до 31 мая 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции", - говорится в постановлении.

Из текста документа также следует, что все ранее введенные в регионе ограничения, а также масочный режим сохраняются. Работа закрытых заведений, учреждений и предприятий возобновлена не будет.

Вместе с тем, ранее в пятницу власти региона заявляли, что меры по смягчению режима самоизоляции на Камчатке будут зависеть от эпидемиологической обстановки. Врио губернатора края Владимир Солодов отметил, что в настоящее время в краевом правительстве рассматривается план смягчения режима ограничительных мер.

"Мы сейчас готовим региональное распоряжение, которое определит, как именно и в каком режиме мы будем постепенно возвращаться к привычному образу жизни", - сказал Солодов.

По данным на 8 мая, в Камчатском крае официально зарегистрированы 353 случая заражения COVID-19. Большинство пациентов госпитализированы в инфекционные стационары, часть заболевших без клинических проявлений остались в местах проживания. Выздоровели 50 человек.