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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:33
https://ria.ru/20200508/1571152058.html
На Камчатке продлили режим самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_0:171:3036:1879_1036x0_80_0_0_4c2458e823bad0a835a75c75b5326bdb.jpg
РИА Новости

На Камчатке продлили режим самоизоляции

12:33 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции продлен на Камчатке до 31 мая включительно, соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона, которое опубликовано на сайте краевого правительства.
Отмечается, что документ вступит в силу с 12 мая.
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"Обязать граждан до 31 мая 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции", - говорится в постановлении.
Из текста документа также следует, что все ранее введенные в регионе ограничения, а также масочный режим сохраняются. Работа закрытых заведений, учреждений и предприятий возобновлена не будет.
Вместе с тем, ранее в пятницу власти региона заявляли, что меры по смягчению режима самоизоляции на Камчатке будут зависеть от эпидемиологической обстановки. Врио губернатора края Владимир Солодов отметил, что в настоящее время в краевом правительстве рассматривается план смягчения режима ограничительных мер.
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"Мы сейчас готовим региональное распоряжение, которое определит, как именно и в каком режиме мы будем постепенно возвращаться к привычному образу жизни", - сказал Солодов.
По данным на 8 мая, в Камчатском крае официально зарегистрированы 353 случая заражения COVID-19. Большинство пациентов госпитализированы в инфекционные стационары, часть заболевших без клинических проявлений остались в местах проживания. Выздоровели 50 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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