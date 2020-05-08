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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:31
https://ria.ru/20200508/1571151906.html
Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_0:190:2967:1859_1036x0_80_0_0_1e5941b42d928c0410059321e41e6042.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи

12:30 08.05.2020 (обновлено: 12:31 08.05.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"За прошедшие сутки удалось выявить 1 556 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных количество заразившихся достигло 104 691. Из этого числа к настоящему моменту выздоровели 83 837 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
При этом, по его словам, за последние 24 часа скончались 55 человек, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, возросло до 6541.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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