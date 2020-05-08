Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи

"За прошедшие сутки удалось выявить 1 556 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных количество заразившихся достигло 104 691. Из этого числа к настоящему моменту выздоровели 83 837 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

При этом, по его словам, за последние 24 часа скончались 55 человек, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, возросло до 6541.