В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 8 мая - РИА Новости. Среди 38 пациентов, у которых за последние сутки был выявлен Среди 38 пациентов, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус Калининградской области , двое находятся в больнице с тяжелой формой пневмонии, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За прошедшие сутки в Калининградской области объявлены 38 случаев коронавирусной инфекции. Среди них 13 случаев пневмонии, в том числе два тяжелых, десять случаев острой респираторной инфекции. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 15 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.

Как отметили в оперштабе, по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования. Выписали из стационаров 15 человек, переболевших коронавирусом.

По данным на 8 мая, в Калининградской области всего на COVID-19 было обследовано 25,2 тысячи человек. Выявлено 637 случаев заражения, из них 169 человек выздоровели, 11 скончались, остаются под медицинским наблюдением 2081 человек, в том числе 112 в условиях обсерватора.