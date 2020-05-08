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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:28
https://ria.ru/20200508/1571151587.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:28 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 8 мая - РИА Новости. Среди 38 пациентов, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус в Калининградской области, двое находятся в больнице с тяжелой формой пневмонии, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За прошедшие сутки в Калининградской области объявлены 38 случаев коронавирусной инфекции. Среди них 13 случаев пневмонии, в том числе два тяжелых, десять случаев острой респираторной инфекции. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 15 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.
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Как отметили в оперштабе, по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования. Выписали из стационаров 15 человек, переболевших коронавирусом.
По данным на 8 мая, в Калининградской области всего на COVID-19 было обследовано 25,2 тысячи человек. Выявлено 637 случаев заражения, из них 169 человек выздоровели, 11 скончались, остаются под медицинским наблюдением 2081 человек, в том числе 112 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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