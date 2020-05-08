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2020-05-08T12:28
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ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
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РИА Новости

ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов

12:28 08.05.2020
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CC0 / DarkoStojanovic / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
CC0 / DarkoStojanovic /
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта предложили поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые помогут защитить водителей от ошибочных штрафов, кроме того, предлагается ограничиваться вынесением предупреждения за первое за год незначительное нарушение, сообщает пресс-служба движения.
"Эксперты ОНФ предложили поправки в КоАП, которые помогут защитить водителей от ошибочных штрафов. <…> В частности, в целях сохранения права на качественную защиту водителей они предложили установить срок привлечения к ответственности за нарушения, выявленные при использовании автоматических средств фиксации нарушений - трое суток с момента регистрации правонарушения", - говорится в сообщении.
В ОНФ напомнили, что на этапе обсуждения законопроекта эксперты предлагали закрепить принцип презумпции невиновности при фиксации нарушений с помощью камер, "однако представители Минюста приняли решение сохранить действующий принцип: за нарушения правил дорожного движения в случае фиксации их с помощью специальных технических средств к ответственности привлекаются автовладельцы".
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Эксперты также предлагают включить в проект КоАП классификацию нарушений правил дорожного движения по грубости и степени общественной̆ опасности. Кроме того, в законопроекте предлагается установить систему предупреждений для впервые проштрафившихся водителей, совершивших правонарушение низкой степени опасности. Если у водителя меньше пяти незначительных нарушений за год и отсутствуют нарушения других категорий, то по нарушениям, где присутствует альтернатива (штраф или лишение), должен применяться только штраф.
"Мы считаем, что быть страной-лидером по числу взимаемых штрафов - это совсем не забота о безопасности, ведь нарушение уже произошло. Если говорить о наведении порядка на дорогах и реальном сокращении числа аварий, здесь уместен подход мотивирования водителей к аккуратному и внимательному управлению автомобилем. Но при таком подходе нужен не только кнут, поэтому эксперты рабочей группы внесли предложение не штрафовать водителей за первое негрубое нарушение за год", - цитирует пресс-служба слова руководителя рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова.
ОНФ направил письмо с выработанными предложениями заместителю главы Минюста Денису Новаку.
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