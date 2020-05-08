В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая

НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Власти Власти Томской области приняли решение продлить действующий в регионе с 30 марта режим самоизоляции, однако он будет существенно смягчен – людям разрешат прогулки, возобновят работу многие предприятия, сообщил в пятницу в обращении к жителям региона губернатор Сергей Жвачкин

"За эти 40 дней большинство из нас уже научилось с эпидемией жить: "на автомате" мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать людных мест. Эти полезные привычки забывать никому не стоит. Нужно понять, что режим самоизоляции – это не сидеть дома за закрытой дверью, а защищать себя на улице и на работе, соблюдая дистанцию и личную гигиену. Таким образом, режим самоизоляции остается, но принимает новую форму", - сказал Жвачкин.

Он сообщил, что с 9 мая в Томской области вводится масочный режим. Пока он будет носить рекомендательный характер с возможным переходом на обязательный.

По решению властей с 12 мая в регионе возобновляют работу все ранее закрытые предприятия и учреждения, за исключением учреждений социальной сферы, культуры, спорта и общественного питания.

С 12 мая разрешаются индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе – для этого будут открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья. С этого же дня разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми – не только во дворе собственного дома, но и в парках и скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих.

"Через неделю или две, в зависимости от ситуации, мы разрешим работу уличных учреждений общественного питания. Разумеется, при строгом соблюдении санитарных требований… Надеюсь, до конца мая – начала июня, с соблюдением всех дополнительных санитарно-эпидемиологических мер, мы откроем для посетителей библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения", - сказал Жвачкин.

Губернатор добавил, что вся информация о порядке снятия ограничительных мер не позднее 11 мая появится на официальном сайте администрации Томской области, а дальнейшие решения властей штаба будут, в первую очередь, зависеть от развития эпидемиологической ситуации.