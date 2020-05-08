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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:28
https://ria.ru/20200508/1571151503.html
В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/155990/13/1559901316_84:0:2202:1191_1036x0_80_0_0_d185f9e71c312741b739408767beff93.jpg
РИА Новости

В Томской области смягчат режим самоизоляции после 11 мая

12:28 08.05.2020
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CC BY 3.0 / Nikolay Sizonenko / Strezhevoy, Tomsk Oblast, RussiaВид на город Стрежевой Томской области
Вид на город Стрежевой Томской области
CC BY 3.0 / Nikolay Sizonenko / Strezhevoy, Tomsk Oblast, Russia
Вид на город Стрежевой Томской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Власти Томской области приняли решение продлить действующий в регионе с 30 марта режим самоизоляции, однако он будет существенно смягчен – людям разрешат прогулки, возобновят работу многие предприятия, сообщил в пятницу в обращении к жителям региона губернатор Сергей Жвачкин.
"За эти 40 дней большинство из нас уже научилось с эпидемией жить: "на автомате" мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать людных мест. Эти полезные привычки забывать никому не стоит. Нужно понять, что режим самоизоляции – это не сидеть дома за закрытой дверью, а защищать себя на улице и на работе, соблюдая дистанцию и личную гигиену. Таким образом, режим самоизоляции остается, но принимает новую форму", - сказал Жвачкин.
Он сообщил, что с 9 мая в Томской области вводится масочный режим. Пока он будет носить рекомендательный характер с возможным переходом на обязательный.
По решению властей с 12 мая в регионе возобновляют работу все ранее закрытые предприятия и учреждения, за исключением учреждений социальной сферы, культуры, спорта и общественного питания.
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С 12 мая разрешаются индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе – для этого будут открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья. С этого же дня разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми – не только во дворе собственного дома, но и в парках и скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих.
"Через неделю или две, в зависимости от ситуации, мы разрешим работу уличных учреждений общественного питания. Разумеется, при строгом соблюдении санитарных требований… Надеюсь, до конца мая – начала июня, с соблюдением всех дополнительных санитарно-эпидемиологических мер, мы откроем для посетителей библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения", - сказал Жвачкин.
Губернатор добавил, что вся информация о порядке снятия ограничительных мер не позднее 11 мая появится на официальном сайте администрации Томской области, а дальнейшие решения властей штаба будут, в первую очередь, зависеть от развития эпидемиологической ситуации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЖвачкинТомская область
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