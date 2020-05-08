В России развернули 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В России развернуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 32% коек свободны, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день у нас развернуты 127 тысяч коек по стране. Из них 95 тысяч коек - это те, которые по требованиям были с реанимационным кислородом подключения для оказания помощи при первичной госпитализации. И дополнительные койки сегодня разворачиваем, они больше ориентированы на долечивание пациентов. И к ним уже более щадящие требования и по персоналу, и по оснащению", - рассказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единой России".
"В целом у нас сегодня 32% коек свободны, более 80 тысяч пациентов с подозрением или с уже подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении", - добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.