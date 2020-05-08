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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:38
https://ria.ru/20200508/1571151478.html
В России развернули 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571147640_0:226:3231:2043_1036x0_80_0_0_26ea44aac6183533afe519723274ba48.jpg
РИА Новости

В России развернули 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

12:27 08.05.2020 (обновлено: 12:38 08.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации
Врач в отделении реанимации
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Врач в отделении реанимации. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В России развернуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 32% коек свободны, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день у нас развернуты 127 тысяч коек по стране. Из них 95 тысяч коек - это те, которые по требованиям были с реанимационным кислородом подключения для оказания помощи при первичной госпитализации. И дополнительные койки сегодня разворачиваем, они больше ориентированы на долечивание пациентов. И к ним уже более щадящие требования и по персоналу, и по оснащению", - рассказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единой России".
"В целом у нас сегодня 32% коек свободны, более 80 тысяч пациентов с подозрением или с уже подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении", - добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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