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2020-05-08T13:23
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В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами
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РИА Новости

В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами

12:26 08.05.2020 (обновлено: 13:23 08.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутаты из противоборствующих партий в пятницу устроили беспорядки в законодательном совете Гонконга (LegCo) из-за избрания председателя комитета законодательного органа, сообщило местное издание South China Morning Post.
По его данным, инцидент произошел после того, как оппозиционные депутаты высказали намерение помешать повестке проправительственного блока, настояв на необходимости до начала каких-либо обсуждений избрать нового председателя комитета.
Стремясь занять кресло председателя, глава пропекинской партии Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга Старри Ли направилась к нему сразу же по окончании заседания группы по вопросам образования. Ее окружили однопартийцы, охранники также препятствовали приближению к ней пандемократов.
Беспорядки запечатлены на видеозаписи, опубликованной в Twitter издания.
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