В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Депутаты из противоборствующих партий в пятницу устроили беспорядки в законодательном совете Гонконга (LegCo) из-за избрания председателя комитета законодательного органа, сообщило местное издание South China Morning Post.
По его данным, инцидент произошел после того, как оппозиционные депутаты высказали намерение помешать повестке проправительственного блока, настояв на необходимости до начала каких-либо обсуждений избрать нового председателя комитета.
WATCH: #HongKong lawmakers battle to take the chairman seat as part of a struggle to control a key Legco committee:— RTHK English News (@rthk_enews) May 8, 2020
Full story: https://t.co/mCmX9NJH5u pic.twitter.com/M66JdWEWtt
Стремясь занять кресло председателя, глава пропекинской партии Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга Старри Ли направилась к нему сразу же по окончании заседания группы по вопросам образования. Ее окружили однопартийцы, охранники также препятствовали приближению к ней пандемократов.
Беспорядки запечатлены на видеозаписи, опубликованной в Twitter издания.