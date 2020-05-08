В законодательном совете Гонконга произошла стычка между депутатами

По его данным, инцидент произошел после того, как оппозиционные депутаты высказали намерение помешать повестке проправительственного блока, настояв на необходимости до начала каких-либо обсуждений избрать нового председателя комитета.

Стремясь занять кресло председателя, глава пропекинской партии Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга Старри Ли направилась к нему сразу же по окончании заседания группы по вопросам образования. Ее окружили однопартийцы, охранники также препятствовали приближению к ней пандемократов.