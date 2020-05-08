Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:26
https://ria.ru/20200508/1571151206.html
В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098119_0:102:3278:1946_1036x0_80_0_0_6ad0e6075ac2e867755ac710c95c5c05.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи

12:26 08.05.2020
298
© REUTERS / Edgar SuСкорая помощь в Сингапуре
Скорая помощь в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Скорая помощь в Сингапуре . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Сингапуре за сутки увеличилось на 768 и достигло 21 707, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 8 мая 2020 года министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 768 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.
Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. За все время в стране скончались 20 человек с коронавирусом.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСингапур (страна)В мире
Рекомендуем
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Число жертв коронавируса в Иране превысило 6,5 тысячи
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
В США выявили более 28,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Президент РФ Владимир Путин
Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
Сочи
Жительницу Ленинградской области оштрафуют за нарушение карантина в Сочи
Женщина выгуливает собаку в Париже, Франция
Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
ВОЗ оценила вероятность происхождения вспышки COVID-19 за пределами Китая
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 626
Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
Рынок в Ухане мог ускорить распространение коронавируса, заявили в ВОЗ
Вид на Каир, Египет
Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня
Пассажирский самолет
В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
Лента новостейМолния