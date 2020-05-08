В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым типом Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса Сингапуре за сутки увеличилось на 768 и достигло 21 707, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 8 мая 2020 года министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 768 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.

Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. За все время в стране скончались 20 человек с коронавирусом.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.