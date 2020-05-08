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Туризм
2020-05-08T12:45
https://ria.ru/20200508/1571151180.html
В Турции рассказали, когда ждут возвращения российских туристов
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РИА Новости

В Турции рассказали, когда ждут возвращения российских туристов

12:45 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в травертинах в Памуккале
Туристы в травертинах в Памуккале
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Турция на государственном уровне ведет переговоры о возвращении российских туристов в июле, сообщает АТОР.
По информации турецких СМИ, министр туризма и культуры Мехмет Эрсой и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провели рабочую встречу с губернатором Антальи Муниром Караоглу и представителями туристического сектора для обсуждения плана возвращения туризма.
Ожидается, что интенсивность въездного туризма начнет возрастать с середины июля. По словам Эрсоя, турецкая сторона находится в тесном контакте с Россией, Великобританией и Германией, обсуждая перспективы возвращения этих рынков в этом летнем месяце.
"Мы ожидаем, что туристы будут активно приезжать из всех трех стран", — заявил министр.
Перспективы возвращения российского рынка в июле оценили представители турецкого и российского турбизнеса. По мнению экспертов, на первом этапе, исходя из опыта восстановления авиасообщения между Россией и Турцией в 2016 году, сначала могут быть запущены регулярные рейсы, и спустя какое-то время – чартеры.
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Как подчеркивают наблюдатели, в сезоне-2020 все будет зависеть от стабилизации ситуации с коронавирусом в России.
Турецкие эксперты считают, что делать какие-то долгосрочные прогнозы не стоит.
"Ситуация меняется ежедневно. Многое остается неясным, — говорит один из представителей туротрасли Турции. — Непонятно, как будет работать система "все включено" в отелях в рамках новых требований по безопасности, какие отели получат "сертификаты здоровья", насколько гостиницы вообще смогут удовлетворить все заявки туроператоров ввиду ограниченной пропускной способности в 60 процентов".
По словам председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза, первыми в этот регион, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и экономических возможностей населения, вернутся немецкие туристы. Он считает, что сроки возвращения российского рынка "остаются загадкой", так как, в отличие от стран Европы, Россия переживает "трудные дни" в борьбе с коронавирусом. Тем не менее, эксперт уверен, что как только РФ откроет границы, турпоток в Турцию восстановится очень быстро.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмМевлют ЧавушоглуАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВеликобританияТурция
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