Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Многие государства, в частности Соединенные Штаты Америки, не могут справиться с вызовами, которые перед ними поставила ситуация с Вячеслав Володин. Многие государства, в частности Соединенные Штаты Америки, не могут справиться с вызовами, которые перед ними поставила ситуация с коронавирусом , считает председатель Госдумы

"Если сравнивать ситуацию в нашей стране и в других странах, тех же Соединенных Штатах Америки, в этой ситуации совершенно очевидно, что многие страны не справляются с вызовами и проблем там больше", - заявил Володин журналистам по итогам дополнительного заседания Совета Думы.

Он добавил, что многие смотрели на США "как на икону", но в результате система здравоохранения этой страны не выдержала испытания коронавирусом. "Двадцать семь миллионов граждан - за бортом оказания медицинских услуг. Они не могут получить помощь, и это нужно признать. Поэтому высокая смертность. У многих нет медицинской страховки и нет качественной помощи", - отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что нужно адресно и эффективно оказывать финансовую поддержку населению, а также обеспечить доступность медицины.

"Мы считаем, что необходимо адресно, но эффективно оказывать помощь гражданам, малому и среднему бизнесу, который больше всего пострадал, оказывать помощь большим предприятиям, создавать условия, но во главе всего этого должна стоять доступная эффективная медицинская помощь", - сказал спикер Госдумы.

В конце апреля Володин в ходе видеоконференции с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал неэффективной адресную помощь, которую оказывают своим гражданам США во время пандемии коронавируса. При этом он отмечал, что медицина в США многого достигла, но система здравоохранения в этой стране "не соответствует той демократии, которую они проповедуют".