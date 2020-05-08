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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:24
https://ria.ru/20200508/1571151075.html
Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин

12:24 08.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Многие государства, в частности Соединенные Штаты Америки, не могут справиться с вызовами, которые перед ними поставила ситуация с коронавирусом, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Если сравнивать ситуацию в нашей стране и в других странах, тех же Соединенных Штатах Америки, в этой ситуации совершенно очевидно, что многие страны не справляются с вызовами и проблем там больше", - заявил Володин журналистам по итогам дополнительного заседания Совета Думы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Вчера, 11:17Распространение нового коронавируса
Володин заявил об эффективности ограничений по коронавирусу в Москве
Он добавил, что многие смотрели на США "как на икону", но в результате система здравоохранения этой страны не выдержала испытания коронавирусом. "Двадцать семь миллионов граждан - за бортом оказания медицинских услуг. Они не могут получить помощь, и это нужно признать. Поэтому высокая смертность. У многих нет медицинской страховки и нет качественной помощи", - отметил Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что нужно адресно и эффективно оказывать финансовую поддержку населению, а также обеспечить доступность медицины.
"Мы считаем, что необходимо адресно, но эффективно оказывать помощь гражданам, малому и среднему бизнесу, который больше всего пострадал, оказывать помощь большим предприятиям, создавать условия, но во главе всего этого должна стоять доступная эффективная медицинская помощь", - сказал спикер Госдумы.
В конце апреля Володин в ходе видеоконференции с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал неэффективной адресную помощь, которую оказывают своим гражданам США во время пандемии коронавируса. При этом он отмечал, что медицина в США многого достигла, но система здравоохранения в этой стране "не соответствует той демократии, которую они проповедуют".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Эльвира НабиуллинаГосдума РФВячеслав ВолодинСШАОбщество
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