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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:24
https://ria.ru/20200508/1571151021.html
Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570295354_0:183:2989:1864_1036x0_80_0_0_3f9bbd30217135d47483eccce86bc96f.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи

12:24 08.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМедицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксирован 591 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала вспышки составляет 52011, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
За сутки скончались 107 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 80 летальных исходах), общее число погибших составляет 8521.
Медики также отмечают, что в больницах находятся 2555 человек (2688 - накануне), госпитализированы 108 новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 508 пациентов (538 - накануне). Выписался 221 выздоровевший пациент, общее число вылечившихся с середины марта составляет 13201.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В минувший понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работают порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
С 11 мая, когда начнется второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешают возобновить работу всех магазинов, а также уличных торговцев. Кроме того, бельгийцам теперь разрешено ходить в гости: допускается принимать до четырех гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендовано носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является строго обязательным.
Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, установилась тенденция на снижение числа смертей, "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных и зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияВ мире
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