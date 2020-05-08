Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи

Медицинский персонал в отделении интенсивной терапии в больнице в Брюсселе, Бельгия

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксирован 591 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала вспышки составляет 52011, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

За сутки скончались 107 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 80 летальных исходах), общее число погибших составляет 8521.

Медики также отмечают, что в больницах находятся 2555 человек (2688 - накануне), госпитализированы 108 новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 508 пациентов (538 - накануне). Выписался 221 выздоровевший пациент, общее число вылечившихся с середины марта составляет 13201.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В минувший понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работают порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая, когда начнется второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешают возобновить работу всех магазинов, а также уличных торговцев. Кроме того, бельгийцам теперь разрешено ходить в гости: допускается принимать до четырех гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендовано носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является строго обязательным.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, установилась тенденция на снижение числа смертей, "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных и зараженных.