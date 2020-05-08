В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 150

Ранее власти Молдавии сообщили о 4605 зарегистрированных случаях коронавируса, 145 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 150 пациентов из-за COVID-19, 1826 человек выздоровели", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.