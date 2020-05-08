В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 150

КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Еще пять пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Еще пять пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии в ночь на пятницу, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 150, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 4605 зарегистрированных случаях коронавируса, 145 из которых стали летальными.

"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 150 пациентов из-за COVID-19, 1826 человек выздоровели", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.