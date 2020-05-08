В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность повторного заражения коронавирусом.
"Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше", — рассказала Вуйнович в интервью телеканалу "Звезда".
Наличие неспецифического иммунитета не означает, что у переболевших пациентов выработалось достаточно антител для того, чтобы обеспечить быструю реакцию при повторном попадании вируса в организм, пояснила представитель организации.
"Специфический иммунитет развивается или после контакта, скажем, после болезни, например кори, или COVID в нашем случае. Если говорить о кори, мы знаем, что иммунитет остается практически на всю жизнь. COVID — это новый, коварный вирус, и мы пока не знаем, как будут реагировать антитела и как будет вести себя вирус".
Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.