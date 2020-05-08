В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом

"Специфический иммунитет развивается или после контакта, скажем, после болезни, например кори, или COVID в нашем случае. Если говорить о кори, мы знаем, что иммунитет остается практически на всю жизнь. COVID — это новый, коварный вирус, и мы пока не знаем, как будут реагировать антитела и как будет вести себя вирус".