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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:59
https://ria.ru/20200508/1571150910.html
В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом

12:22 08.05.2020 (обновлено: 12:59 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность повторного заражения коронавирусом.
По ее словам, однозначно говорить о наличии иммунитета к COVID-19 у переболевших пока рано. Представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас у таких людей есть только резистентность к вирусу.
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"Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше", — рассказала Вуйнович в интервью телеканалу "Звезда".
Наличие неспецифического иммунитета не означает, что у переболевших пациентов выработалось достаточно антител для того, чтобы обеспечить быструю реакцию при повторном попадании вируса в организм, пояснила представитель организации.

"Специфический иммунитет развивается или после контакта, скажем, после болезни, например кори, или COVID в нашем случае. Если говорить о кори, мы знаем, что иммунитет остается практически на всю жизнь. COVID — это новый, коварный вирус, и мы пока не знаем, как будут реагировать антитела и как будет вести себя вирус".

Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович
представитель ВОЗ в России
Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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