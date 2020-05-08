Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что общая память о подвиге в войну поможет развитию взаимодействия в противостоянии современным угрозам, в том числе новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин выразил уверенность, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса", - говорится в сообщении.