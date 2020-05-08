Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам

"На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам", - сказал российский лидер. Его видеообращение показали в эфире ТВ Австрии в рамках спецвыпуска, посвящённого 75-летию окончания Второй мировой войны.