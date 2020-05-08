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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:21
https://ria.ru/20200508/1571150684.html
Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
https://cdn21.img.ria.ru/images/151235/26/1512352678_0:8:1444:820_1036x0_80_0_0_a4697847a9a39910421e0d057f0e3eb2.jpg
РИА Новости

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам

12:21 08.05.2020
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CC BY 2.0 / bertlpix / Russian MonumentМемориал советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене, Австрия
Мемориал советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене, Австрия
CC BY 2.0 / bertlpix / Russian Monument
Мемориал советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
"На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам", - сказал российский лидер. Его видеообращение показали в эфире ТВ Австрии в рамках спецвыпуска, посвящённого 75-летию окончания Второй мировой войны.
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинАвстрия
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