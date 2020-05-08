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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:21
https://ria.ru/20200508/1571150653.html
В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом

12:21 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, у которого была тяжелая внебольничная пневмония, стал третьим умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19. Мужчина скончался сегодня. Ему был 61 год. Он проживал в Хлевенском районе", - говорится в сообщении.
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Пациент находился в Липецкой областной клинической инфекционной больнице.
"У него была диагностирована двусторонняя тяжелая внебольничная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Лечение осложнялось наличием у пациента тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности", - сообщает администрация области.
Всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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