В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, у которого была тяжелая внебольничная пневмония, стал третьим умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19. Мужчина скончался сегодня. Ему был 61 год. Он проживал в Хлевенском районе", - говорится в сообщении.
Пациент находился в Липецкой областной клинической инфекционной больнице.
"У него была диагностирована двусторонняя тяжелая внебольничная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Лечение осложнялось наличием у пациента тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности", - сообщает администрация области.
Всего с момента начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 752 случая новой коронавирусной инфекции, 142 человека выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.